Caos al Derby County, Rooney contro il presidente: “Non mi risponde al telefono”

Il manager del club arrabbiato e deluso dal comportamento del presidente

Succede di tutto in casa Derby County . I problemi finanziari della società hanno portato il club ad essere penalizzato di 12 punti in classifica. Un guaio per la formazione guidata da Wayne Rooney che non demorde e vuole provare a fare comunque una bella stagione. L'unico problema sottolineato dall'ex stella del calcio inglese è il suo rapporto con il patron Mel Morris che, dalle recenti esternazioni del mister, sarebbe... sparito.

Come riportato dai media britannici, Rooney si è lasciato andare ad esternazioni piuttosto importanti contro il patron del club: "Martedì ero all’incontro con il resto del mio staff e i miei giocatori, ma non ho avuto ancora un faccia a faccia con Mel dal nove agosto scorso", ha raccontato l'ex giocatore. "Ho provato a parlargli e mi ha risposto solamente una volta quando ho usato il telefono del nostro medico. A quanto pare a lui può rispondere, ma non può rispondere alla chiamate dell'allenatore della squadra. Lo trovo un comportamento irrispettoso e sono rimasto ferito da tutto questo. Ha investito molti soldi nel club, ma c’è modo e modo di gestire le cose. Non è stato onesto e chiaro con me e ci sono rimasto male. Credo che non sia stato neanche abbastanza sincero".