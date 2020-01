Caos Barça, i big contro Setien: “Impossibile giocare così”

“Confusi e disorganizzati”. Secondo quanto riportato da As alcuni big del Barcellona avrebbero usato queste parole per definire il nuovo assetto tattico proposto da Quique Setien. Il neo sostituto di Valverde finora è riuscito a strappare due vittorie per 1-0 e in molti stanno dubitando della sua capacità di gestire dei top players.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta contro il Valencia. Dopo la partita alcuni dei giocatori più esperti si sono riuniti per analizzare la sconfitta.

“E’ impossibile continuare in questo modo”. Così avrebbero scritto nella loro chat i giocatori del Barcellona dopo il ko. Un clima sicuramente poco sereno e che mette già Setien sulla graticola.