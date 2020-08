Caos Barcellona, Iniesta prova a metterci una pezza: il messaggio social dello spagnolo

Che il momento in casa Barcellona sia tra i più delicati della sua storia lo si capisce anche dal tentativo disperato dell’ex leggenda Andres Iniesta di mettere una parola “dolce” che possa riportare serenità e compattezza nell’ambiente blaugrana.

Il prossimo addio di Setien, la quasi certa nomina di Koeman, il caos elezioni presidenziali e il futuro di Lionel Messi stanno facendo vivere a tutto il club catalano uno dei periodi più agitati mai vissuti prima tanto da rendere necessario anche l’intervento di chi quella maglia l’ha vissuta e onorata per anni, come l’Illusionista.

Iniesta: messaggio per il Barcellona

Era un leader dello spogliatoio e si conferma tale nonostante non vesta più quella maglia da tempo. Iniesta ha capito che qualcosa non sta andando come dovrebbe e ha provato via social a richiamare tutti all’unità di intenti. “Sempre uniti per continuare a costruire qualcosa nel miglior club del mondo”. Il tutto condito da emoticon col cuore e l’hashtag esplicito con il riferimento al Barcellona.

Il centrocampista del Vissel Kobe prova dunque a metterci una pezza come spesso ha fatto sul campo. Vedremo se questa volta riuscirà a fare un’altra magia…