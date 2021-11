Caos Bayern in hotel di Augsburg per quattro giocatori no-vax

Stanisic è risultato positivo al Covid

Nel Bayern Monaco continuano i problemi legati al Covid. Dopo le positività di Bastian Wernscheid, team manager del club, Niklas Sule e Josip Stanisic (doppiamente vaccinato), quattro giocatori non ancora vaccinati con ogni probabilità rischiano di saltare la prossima partita di Bundesliga contro l'Augsburg. I calciatori in questione sarebbero Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala ed Eric Maxim Choupo-Moting che erano stati posti in quarantena dopo aver viaggiato in aereo con Sule. Ma c'è un altro motivo che complicherebbe le cose al quartetto di bavaresi: una regola in vigore a Monaco di Baviera, la cosiddetta norma del "2G" che non permette ai non vaccinati di pernottare in un albergo o di mangiare in un ristorante. Secondo Sky Sports DE, il proprietario dell'hotel, che ospiterà i giocatori del Bayern Monaco, avrebbe confermato la sua volontà di non fare eccezioni al club campione di Germania.