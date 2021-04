Caos Bayern, Klose vuole lasciare il club: “Non c’è più rispetto”

Anche l'ex Lazio dice la sua in un momento di grande tensione a Sabener Strasse

VIA CON HANSI - L'ex attaccante della Lazio a fine stagione potrebbe lasciare come lo stesso fa capire in una intervista rilasciata al giornale tedesco Bild: "Personalmente non è affatto un problema che il club non mi abbia ancora detto nulla riguardo al mio contratto. Quello che mi fa davvero pensare è come le persone comunicano tra loro" ha detto il 42enne facendo riferimento proprio al botta e risposta Flick-Bayern.