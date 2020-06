Caos Benfica, vandalizzate le case di Pizzi, Lage e Silva

Non c’è pace per il Benfica. Nelle ultime 48 ore il club portoghese ha dovuto affrontare momenti di altissima tensione con i suoi tifosi. La squadra attualmente si trova al primo posto in campionato, casella condivisa con il Porto, ma il pari 0-0 contro il Tondela ha scatenato l’ira dei tifosi che prima hanno colpito il pullman con dei sassi e poi se la sono presa con alcuni membri della squadra.

Benfica nel caos

Secondo quanto mostrato dalla pagine Twitter Benficastuff i tifosi se la sono presa in particolare con Pizzi, Silva e l’allenatore del club Bruno Lage. I fan hanno lasciato delle scritte offensive sui cancelli e sulle porte di ingresso, testimonianza che il rapporto con la squadra è ai minimi storici. Il Benfica dal canto suo ha fatto sapere che condannerà ogni gesto di violenza: “Garantiamo la massima collaborazione con le autorità, alle quali viene chiesto il massimo impegno al fine di identificare i trasgressori responsabili di tali atti criminali”. Inoltre, durante la sassaiola contro il pullman, Weigl e Zivkovic sono stati feriti e trasportati poi all’ospedale.