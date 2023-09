Caos in Spagna: dopo Rubiales, licenziato anche il capo settore etico

Il capo settore etico della Federazione, Miguel García Caba, è stato accusato di aver redatto un documento per conto di Rubiales

Non si placano le polemiche contro la Federazione calcistica della Spagna (RFEF). Prima rivolte a Luis Rubiales e le sue dimissioni da presidente, successivamente arrivate sempre tra le critiche, ora protagonista del caos è il capo settore etico Miguel García Caba. Il direttore è stato accusato dalle calciatrici campionesse del mondo di aver redatto il documento in cui l'ex presidente Rubiales affermava che il bacio con Hermoso era stato del tutto consensuale. Anche quest'ultimo pare sia stato licenziato licenziato dalla Federazione con effetto immediato. La situazione è infuocata in Spagna.