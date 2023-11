Caos Marsiglia-Lione, l’ex Marcelino duro: “Club in ombra per dei vandali”

Intervenuto a poche ore di distanza dai disordini accaduti nella zona del Velodrome prima di Marsiglia -Lione (partita poi annullata dopo le condizioni di Fabio Grosso e Raffaele Longo, allenatore e membro dello staff del Lione), Marcelino ha parlato di quanto accaduto. In particolare, l'allenatore ex Marsiglia (dimesso a settembre con Gennaro Gattuso al suo posto), ha parlato ancora una volta della tifoseria dell'OM, giudicata come dei "vandali".

L'ex Marsiglia, ha spiegato: "Mi rattrista vedere immagini del genere. La grandezza di un club come il Marsiglia è messa in ombra da questi atti vandalici" - tuona Marcelino. Poi, prosegue ancora l'ex allenatore dell'OM: "La crescita del club è resa difficile dagli ultras". Sui tifosi ancora, Marcelino spiega: "Da allenatore non ho avuto paura né ricevuto minacce. Non come successo ai miei superiori, minacciati in ufficio, cosa che non dovrebbe accadere in un club che vuole fare le cose sul serio" - ha concluso l'ex allenatore del Marsiglia che, lo scorso settembre, annunciò le proprie dimissioni dall'OM proprio a causa di diversi atteggiamenti nell'ambiente marsigliese giudicati inaccettabili. Come noto, al suo posto arrivò Gennaro Gattuso, attuale allenatore del club francese.