Caos Real Madrid, Benzema contro Vinicius: “Gioca contro di noi”

Si pensava che la situazione in casa Real Madrid potesse solo migliorare, invece, dopo la vittoria nel Clasico, la sfida di Champions League contro il Borussiam M’Gladbach ha rischiato di diventare un vero dramma sportivo. Sotto di 2-0, i blancos di Zidane sono riusciti in extremis a recuperare e pareggiare non senza tensioni, in campo e fuori. Il caso del giorno è senza dubbio uno conversazione tra Karim Benzema e Ferland Mendy che ha come obiettivo “escludere” il compagno Vinicius dal gioco.

Caos Real Madrid: Benzema parla a Mendy “contro” Vinicius

Non vi è la certezza perché Benzema non fa il nome diretto di Vinicius, ma pare proprio, almeno secondo Telefoot e El Chiringuito Tv, che l’attaccante del Real Madrid rivolgendosi a Mendy stia consigliano all’esterno di smetterla di giocare con Vinicius. La motivazione è spiegata dalle parole dello stesso attaccante rivolte, presumibilmente, al compagno: “Fa quello che vuole (Vinicius ndr). Fratello, non giocare con lui. Lui gioca contro di noi”.

Sarebbero queste le parole sfuggite a Benzema sul compagno di reparto all’intervallo negli spogliatoi. Una conversazione che sul campo si sarebbe conferma con un particolare dato riportato da Marca. Vinicius, nel secondo tempo, ha passato palla a Mendy ben 9 volte. Il francese, invece, solo 3.