Caos Spagna, Hermoso: “La Federazione cerca di intimidirci”

Anche dopo la nomina del nuovo CT DELLA nazionale femminile spagnola, il caso Rubiales continua a fare molto rumore in Spagna. In queste ore, attraverso un comunicato ufficiale, la calciatrice Jenni Hermoso ha appoggiato la scelta delle compagne di squadra, calciatrici che hanno deciso di non rispondere alla convocazione di Montse Tomé. "Abbiamo cercato per settimane, mesi, quella protezione che non siamo riuscite a trovare all’interno della stessa RFEF. Le stesse persone che ci chiedono fiducia sono quelle che oggi diramano una lista con i giocatori che hanno chiesto di non essere convocati" - ha dichiarato Hermoso, attaccante spagnola.