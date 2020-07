Capello: “Volevo Messi alla Juventus quando aveva 17 anni. Barcellona? Buoni giocatori ma… un po’ vecchi”

Fabio Capello non le manda certo a dire e in un’intervista rilasciata a Marca, l’ex tecnico affronta i temi caldi legati al campionato spagnolo in riferimento alla stagione del Real Madrid e, soprattutto del Barcellona.

Parole importanti per l’ex mister italiano che ha elogiato l’operato di Zidane al Real Madrid ma anche avuto qualche parola sibillina per i blaugrana.

Capello: “Volevo Messi alla Juventus. Barcellona? Giocatori un po’ vecchi”

“Messi è Messi, in assoluto il migliore di sempre secondo me”, ha detto Capello parlando de La Pulce del Barcellona. “Lo volevo alla Juventus quando aveva 17 anni. Vedremo cosa accadrà al Barcellona quando Messi si ritirerà…”. E a proposito del Barcellona: “Hanno vissuto una stagione strana e non so come sia stato possibile. Dall’addio di Valverde che per me è stata una sorpresa, a Setien. Credo che i blaugrana abbiano buoni giocatori, ottimi calciatori anzi, ma un po’ vecchi“.

E sul Real Madrid: “Hanno interrotto il monopolio del Barcellona. Hanno mostrato il calcio migliore. Segnato tanti gol e concesso poco. Hanno vinto per merito e non per demerito dei rivali”. E nello specifico su Zidane: “Un grande. Gli faccio i miei più sentiti complimenti per il suo lavoro. Vincere una Liga così non è facile e lui ce l’ha fatta”. E poi su Hazard: “Sicuramente non è stato l’Hazard del Chelsea. La maglia blanca sicuramente pesa. Ma sono convinto che la prossima stagione farà molto meglio”.

