Carabao Cup, il retroscena sul sorteggio: si era pensato a farlo…nello spazio

C’è chi pensa a giocare le finali più importanti dei maggiori tornei in posti, spesso, molto lontani e chi, invece, esagera davvero e prova addirittura a fare un sorteggio…nello spazio. Ebbene sì, era stata questa l’ultima idea di Shaun Harvey, ex amministratore delegato della English Football League, per quanto riguarda il calendario della Carabao Cup, la coppa nazionale inglese.

L’ex dirigente ha parlato ai microfoni del Telegraph confessando di aver fatto un tentativo con la Stazione Spaziale Internazionale per quello che sarebbe stato un evento incredibilmente raro.

TENTATIVO – “Abbiamo intrapreso dei dialoghi con la Stazione Spaziale Internazionale”m ha raccontato Harvey. “In sintesi la nostra è stata una domanda chiara: potremmo fare il sorteggio nello spazio?”. Un’idea che, per il momento, è rimasta tale. E il sorteggio per la competizione inglese a cui partecipano tutte le 92 società professionistiche, ancora, verrà fatto sulla Terra.