Cardiff, scontro pauroso tra Bennet e Hoilett: la foto social del difensore è shock

Paura in Championship durante il match tra lo Sheffield Wednesday e il Cardiff City. Poco dopo la mezz’ora, ecco l’impressionante scontro di gioco tra compagni di squadra. Sfortunati protagonisti il difensore Joe Bennett e l’attaccante David Hoilett. Ad avere la peggio è stato il primo, uscito in barella al 36′ minuto.

Una botta alla testa, in una zona molto vicina all’occhio sinistro del giocatore. Nessuna frattura e nessuna grave conseguenza, per fortuna, ma tanta paura e un gonfiore che fa impressione. Lo stesso Bennett ha pubblicato sulla propria pagina Twitter una foto che lo ritrae. Uno scatto shock che fa capire la forza dell’impatto e la tensione che ha circondato l’ambiente del Cardiff in quegli attimi. “David, la tua testa è fatta di cemento”, ha scherzato Bennett. “Per fortuna nessuna frattura. Bel risultato ragazzi”.

A chiudere il lieto fine di questa particolare storia sono stati i compagni di squadra, capaci di vincere in trasferta per 2-1 proprio con un gol di Hoilett prima del fatidico scontro col compagno.