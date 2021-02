Carlos Bianchi affossa il Barcellona: “Al ritorno di Champions, il Psg può fare sei gol…”

Il 4-1 subito dal Barcellona al Camp Nou nell’andata di finale degli ottavi di Champions League contro il Psg ha lasciato tutti a bocca aperta in negativo. Nessuno si sarebbe aspettato un crollo simile da parte dei blagrana che adesso sono chiamati alla rimonta nella sfida di ritorno al Parco dei Principi. Un compiti che difficilmente accadrà e, anzi, c’è chi, come Carlos Bianchi, pensa che il club catalano possa subire un’altra dura lezione…

Carlos Bianchi: “Barcellona ne può prendere 6 dal Psg…”

“Non mi sorprende il risultato, il Barcellona è una squadra qualunque”, ha sentenziato l’ex allenatore ai microfoni di Le Parisien. “Sinceramente il momento dei blaugrana è chiaro e lo si vede già dalla Liga, distanti dall’Atletico primo che ha perso dal Chelsea in Champions”.

Nell’analisi di Carlos Bianchi ci finiscono anche i singoli calciatori blaugrana: “Guardate la difesa! Mbappé contro Dest che ha giusto qualche presenza in nazionale. Poi c’è Lenglet. Ma è un buon difensore centrale? E Piqué che tornava da tre mesi di stop senza mai vedere il campo. Secondo me se gioca nella stessa maniera, il Psg può fare 5-6 gol al Barcellona“.

“Credo che questo Barcellona sia alla mercé di Messi ormai. Il suo futuro? Non so cosa possa succedere, sta invecchiando ma è ancora bravo e capace nel dribbling. Può saltare tutti in alcune partite. Penso sia unico come CR7 e Ibrahimovic…”.