Carlos Vela: “A gennaio vicino al Barça, ma i Galaxy non vollero”

I tifosi dell’Arsenal, ma anche quelli della Real Sociedad sicuramente si ricorderanno di Carlos Vela. L’attaccante messicano dopo una parentesi nel calcio europeo è volato negli Stati Uniti dove ha sposato il progetto dei Los Angeles Galaxy. L’ex gunners però ha rivelato di essere stato molto vicino al ritorno in Liga, più precisamente al Barcellona.

NO DEI GALAXY – Durante un’intervista rilasciata a GQ Messico l’attaccante stesso ha rivelato che il club blaugrana aveva spinto per averlo già nel mercato di gennaio, quella finestra che poi porto Boateng dal Sassuolo al Camp Nou. Il numero dieci dei Galaxy ha spiegato il perché la trattativa non è andata in porto: “A gennaio arrivò un’offerta di quattro mesi dal Barcellona. Io accettai perché mi sembrava un’ottima opportunità, ma i Galaxy bloccarono tutto. Fa nulla però, a Los Angeles sono felice”.