Carlos Vela: “Mi voleva il Barcellona. Bevevo piña colada quando mi ha chiamato il mio agente e…”

Sta deliziando il pubblico della MLS con le sue giocate e i suoi gol. Carlos Vela è il grande protagonista del calcio americano. “Antagonista” di Zlatan Ibrahimovic, il messicano ha parlato anche di mercato e di quello che sarebbe potuto capitare lo scorso gennaio quando il Barcellona lo aveva contattato per portarlo ne La Liga.

Intervista da BS The Podcast, il classe ’89 dei LAFC ha raccontato un importante e curioso retroscena legato proprio ai blaugrana: “Sono stato molto vicino ad andare al Barcellona. Mi trovavo qui, durante il mio secondo mese di vacanza, e mentre bevevo piña colada mi ha telefonato il mio agente per dirmi che era stato contattato dal Barcellona. Mi volevano a gennaio per quattro mesi poi sarei potuto tornare in MLS. Gli ho detto subito ‘rispondi di sì. Non mi importa dei soldi, domani posso anche allenarmi con loro subito. Dammi due settimane per essere un po’ più in forma’. Non si può dire di no a club come Barcellona o Real Madrid. Fosse stata unicamente una mia decisione avrei detto di sì al volo“.

Alla fine, però, come noto il Barcellona scelse Kevin Prince Boateng e per Vela ci fu un nulla di fatto. Fortunatamente il messicano è felice in MLS: “Sono molto contento di essere a Los Angeles, davvero. Sto bene e voglio stare qui”, ha concluso l’attaccante.