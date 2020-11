Carragher a sorpresa: “Non mi interessa vedere né Messi né Cristiano Ronaldo. Solo… Sergiño Dest”

Ha destato molto clamore la recente apparizione di Jamie Carragher come commentatore per la tv americana CBS Sports. Il motivo? Il suo comportamento e alcune sue dichiarazioni piuttosto… azzardate. In modo particolare, non sono sfuggite alcune parole su Sergiño Dest e i suoi commenti volutamente di parte.

Carragher: imbarazzo in studio

“Né Messi né Cristiano Ronaldo”, ha detto Carragher parlando dei calciatori che desidera ammirare di più durante le partite. “Il giocatore che realmente voglio vedere ogni settimana è Sergiño Dest“. Una frase che è subito stata accolta con grande stupore e altrettanto imbarazzo visto che l’ex difensore del Liverpool è parso decisamente ironico e, a tratti, fuoriluogo. Sui social non è passato inosservato tanto che qualcuno ha fatto notare come gli sia sfuggita anche qualche parolaccia di troppo all’inizio dei vari collegamenti.

“Dato che ci troviamo in una tv americana mi sono dimenticato di fare i complimenti anche a Reyna (del Borussia Dortmund ndr). Sta facendo molto bene”. Parole di parte e volutamente dette per la tv americana ma che hanno suscitato pareri opposti a quelli che Carragher si attendeva tanto da portarlo poi ad una precisazione. “Stavo scherzando sui calciatori americani. Si parlava della Nazionale USA e per quello ho cercato di ‘alzare il livello'”, ha provato a spiegarsi l’ex difensore.