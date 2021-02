Carragher avverte: “Liverpool, così rischi di non arrivare tra le prime quattro”

Il tonfo del Liverpool nella super sfida con il Manchester City ha fatto un gran rumore in Inghilterra. L’ex bandiera dei Reds Jamie Carragher ha parlato ai microfoni di Sky Sports delle possibili conseguenze per la squadra di Klopp: “Sarebbe stato impensabile immaginare all’inizio della stagione questo andamento del Liverpool, adesso ci sono tante squadre in lotta per la Champions League e le prime 4 posizioni della classifica di Premier League possono cambiare da qui a fine stagione. Il Liverpool deve fare qualcosa al più presto perchè rischia di finire la stagione fuori dalla zona Champions. Mi sembra che il club non stia pianificando niente e dopo questo ko potrebbero sorgere dubbi anche sull’operato di Klopp”.