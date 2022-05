Carragher avvisa lo United: “CR7 un problema per prossima stagione. E se prendi un attaccante…”

L'ex difensore avvisa i Red Devils

PARERE - "Io ho sempre detto che Cristiano Ronaldo è stato un acquisto negativo per lo United. Non si discute la sua bravura e il fatto che sia un autentico bomber. Alla sua età fa ancora quello che deve fare: tanti gol. Però questo è utili in una squadra forte di un certo livello, mentre in questo United può essere qualcosa di negativo e penso che in questa stagione lo sia stato", ha detto Carragher. "Sono convinto che Ten Hag debba dire in modo diretto a CR7 'tu non fai per me'". "Il Manchester United non può arrivare alla prossima stagione con un attaccante di 38 anni. Deve comprarne uno nuovo ma allo stesso tempo, se lo prendi abbastanza bravo dovresti farlo giocare e metterlo in panchina e questo non va bene. Di conseguenze, se invece lo farai giocare, metterai in panchina Cristiano Ronaldo e questo potrebbe creare guai. Cristiano Ronaldo potrebbe essere un problema per il Manchester United nella prossima stagione come già accaduto in questa annata passata quando non ha giocato o è stato richiamato in panchina".