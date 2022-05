Carragher avvisa Salah: “Resti a Liverpool e non faccia come Coutinho e Wijnaldum altrimenti…”

L'ex difensore ha consiglia l'attaccante di non ripetere gli errori degli ex compagni di squadra

Jamie Carragher avvisa Mohamed Salah e cerca di dargli un "consiglio" per il futuro. La situazione contrattuale dell'attaccante fa ancora parlare col rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Motivo per il quale il destino dell'egiziano resta ancora in bilico. L'ex leggenda Reds ha provato a spiegare quale potrebbe accadere al giocatore in caso di mancato prolungamento e addio.

Carragher ha poi proseguito nel suo discorso facendo riferimento a chi si è trovato nella stessa situazione di Salah ma poi ha optato per salutare il Liverpool: "Wijnaldum è stato un ottimo giocatore. Philippe Coutinho è stato un ottimo giocatore e anche Emre Can, anche se non proprio a quel livello. Ma tutti e tre pensavano di meritare di più dal Liverpool in termini di stipendio. Hanno fatto una scelta e non ha dato i suoi frutti. Penso che questa sia una lezione per Salah. La Premier League è perfetta per lui, Jurgen Klopp e questo club pure. Potrebbe essere una superstar altrove, è vero, ma penso che dovrebbe ricordarsi di quei due o tre giocatori che hanno lasciato il Liverpool pensando che l'erba fosse più verde altrove".