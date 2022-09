Carragher ‘boccia’ Arthur al Liverpool: “Non è quello di cui aveva bisogno”

Primi commenti sull'arrivo del brasiliano in maglia Reds.

Redazione ITASportPress

Sensato, ma non utile fino in fondo alla causa. Jamie Carragher boccia il trasferimento di Arthur al Liverpool dalla Juventus e lo fa senza giri di parole. L'ex bandiera dei Reds ha commentato a Sky Sports l'arrivo del brasiliano in prestito al club allenato da Jurgen Klopp.

COMMENTO - "Non penso che Arthur sia la risposta di cui il Liverpool aveva bisogno", ha sentenziato Carragher. "Serviva un giocatore più giovane e più energico. Credo che Arthur sia giusto per riempiere uno spazio ed ecco perché il Liverpool l'ha preso in prestito e all'ultimo momento". E ancora l'ex bandiera Reds ha aggiunto: "L'attuale centrocampista che vogliono (Bellingham, ndr) non è disponibile al momento, per cui penso che prendere qualcuno in prestito sia comunque sensato".

Staremo a vedere quale tipo di esperienza farà Arthur e quali saranno le sue prestazioni. Per il brasiliano si tratta di un prestito e una nuova occasione per far vedere il suo valore.