Carragher colpito dal Chelsea: “Sta sempre comprando qualcuno. Pare l’era Abramovich”

"Ogni volta che prendo in mano un giornale sembra che il Chelsea stia comprando qualcuno. Sembra che stiano cercando tutti i giocatori del mondo", ha esordito Carragher . "Questo mi riporta a quando Roman Abramovich è entrato per la prima volta nel club. Pensavo che con la sua partenza sarebbe stata la fine, ma non sembra essere così. Sicuramente con la nuova proprietà, il Chelsea sembra disposto a spendere i propri soldi nel tentativo di portare i migliori giocatori allo Stamford Bridge. Questo è ciò a cui il Chelsea è stato abituato negli ultimi 10-15 anni".

In effetti dopo essersi assicurata due gioiellini come Andrey Santos eDavid Datro Fofana, la squadra Blues ha chiuso il colpo Badiashile e sembra essere in pole position per il fresco campione del mondo Enzo Fernandez per una cifra vicina ai 120 milioni.