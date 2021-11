Carragher: “Cristiano Ronaldo non è più quello di una volta. E con Rangnick…”

Il commento dell'ex difensore

Jamie Carragher non fa sconti al Manchester United e in particolare a Cristiano Ronaldo . L'ex difensore, parlando negli studi di Sky Sport con Roy Keane, ha avuto un accesso dibattito con il collega proprio sull'impiego del calciatore portoghese ex Juventus che, nella sfida dei Red Devils contro il Chelsea, ha iniziato la gara dalla panchina.

STOCCATA - Proprio l'assenza di CR7 dai titolari ha generato una discussione tra i due ex calciatori e, in tal senso, le parole di Carragher sono state le più dure nei confronti dell'attaccante: "Sinceramente Cristiano Ronaldo non è più quello di una volta. Per questo non mi stupisce vederlo inziare dalla panchina. Ovviamente è un giocatore di assoluto livello, fa ancora tanti gol ed è decisivo ma non credo che si dovrebbe creare tanta discussione quando rimane in panchina ogni tanto. Anzi. Penso proprio che quando arriverà Rangnick, lui non si farà alcun problema a lasciarlo in panchina. Penso che questa idea che Ronaldo debba giocare sempre tutti i minuti di tutte le partite sia sbagliata".