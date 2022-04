Carragher critica Lukaku: “Non è colpa dell’allenatore se non gioca. Lui deve…”

"Se parli di giocatori come Benzema, Kane, Lewandowski e anche Haaland ormai, ecco, lui è un gradino sotto".

SEMPRE UN 'MA'... - "Io non credo che si debba dare la colpa all'allenatore in questo caso. Non è colpa di Tuchel. Credo che spetti a Lukaku fare qualcosa in più", ha detto Carragher. "Alla fine sono stati spesi 100 milioni per prenderlo e un giocatore così deve fare la differenze in queste partite eppure lui non riesce neppure ad essere una parte certa della squadra. Deve fare molto di più. Se guardi i suoi numeri in Premier League sì, è vero, sono ottimi. Ma c'è sempre un ma. Non basta questo. Credo che se parli di giocatori come Benzema, Kane, Lewandowski e anche Haaland ormai, ecco, lui è un gradino sotto. Ripeto, non credo che bisogna 'prendersela' con Tuchel. Penso spetti a Lukaku fare di più".