Carragher critica tifosi Chelsea: “Un po’ ipocriti. Temono che altri club possano…”

L'ex difensore sul momento dei Blues e le proteste dei fan di Londra

Momento particolarmente delicato quello che sta vivendo il Chelsea dopo il congelamento dei beni di Roman Abramovich e le conseguenze che questo sta portando alle casse del club Blues in difficoltà anche a svolgere le pratiche più comuni come le trasferte o la vendita dei biglietti ai tifosi.

IPOCRITI PERCHE' ... - "I tifosi del Chelsea sono appassionati del loro club e in questo momento sembra che il mondo intero li stia attaccando. Loro stanno ovviamente solo proteggendo la loro squadra. Lo capisco", ha esordito Carragher. "Ma non cambierò il mio atteggiamento nei confronti della situazione e la mia idea resta la stessa: penso che i tifosi del Chelsea siano un po' ipocriti. Temono che il Manchester United o altre squadre approfittino della situazione in cui si trova ora il Chelsea per prendere i loro giocatori o il tecnico. Ma il Chelsea fa esattamente questo da 20 anni. Questa è l'idea principale dall'arrivo di Abramovich nel club: possiamo usare soldi e comprare chi vogliamo".