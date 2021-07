Carragher: “Ecco cosa dissi a Maguire quando fu arrestato”

Carragher ha raccontato lo scambio di messaggi con Maguire quando fu arrestato in Grecia

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha rivelato un retroscena con protagonista Harry Maguire. Il centrale dell’Inghilterra, adesso protagonista nell’Europeo, fu arrestato nell’estate del 2020 a Mykonos a seguito di una rissa e Carragher, al Telegraph, ha raccontato lo scambio di messaggi che ebbe con lui: “Non importa quanto tu sia mentalmente forte, quando ti ritrovi in una tempesta mediatica è impossibile prepararsi o sapere come affrontare quel tipo di ansia quotidiana. Non è l’impatto su te stesso che fa più male. Il dolore si riflette sulla tua famiglia e suoi tuoi amici. È questo ciò che ti colpisce davvero”.