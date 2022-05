Carragher esalta Mané: “Il mio preferito del Liverpool. Da Pallone d’Oro”

"Da gennaio la tendenza ad essere trascurato da Salah è cambiata..."

Sadio Mané il giocatore più importante del Liverpool nonché il candidato numero uno al Pallone d'Oro tra i calciatori di Premier League. Questa, in sintesi, l'opinione di Jamie Carragher , storico difensore Reds, che al Daily Mail ha detto la sua sul calciatore senegalese e sul suo impatto nella squadra di Klopp in questa seconda fase di stagione.

DA PALLONE D'ORO - "Qualsiasi club che proverà in estate a prendere Mané dovrebbe ricevere un secco no da parte del Liverpool", ha esordito l'ex difensore. "Lui è il mio giocatore preferito del Liverpool di Klopp e molto spesso è stato poco considerato e sottovalutato. Da gennaio la tendenza ad essere trascurato da Salah è cambiata. Ora sembra quasi possa accadere il contrario. Se continua a giocare a questi livelli credo proprio possa trascinare la squadra alla vittoria di tutti i trofei e lo dico: per me è il candidato numero uno al Pallone d'Oro tra i giocatori della Premier League", il commento di Carragher.