Carragher loda Kane: “Passerà alla storia come il più grande giocatore del Tottenham”

Grandi complimenti per il centravanti Spurs diventato miglior marcatore della storia del club.

Una rete, l'ennesima per il Tottenham , che lo ha portato ad eguagliare Jimmy Greaves come miglior marcatore di tutti i tempi della storia del club a quota 266 reti. Parliamo di Harry Kane che ha regalato i tre punti agli Spurs contro il Fulham prendendosi i complimenti di mister Conte ma anche quelli di Jamie Carragher .

Proprio l'ex storico difensore, parlando a Sky Sports, ha elogiato l'operato del centravanti inglese mettendolo nella stretta cerchia dei migliori giocatori mai visti in Premier League.

ELOGIO - "Quando pensi ai grandi giocatori della storia della Premier League inglese, beh, Kane è sicuramente uno dei migliori che abbiamo visto", ha detto Carragher complimentandosi per la carriera in terra inglese fin qui fatta dal bomber. "Harry passerà alla storia come il più grande giocatore del Tottenham", ha poi sentenziato l'ex difensore.