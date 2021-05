Carragher, ma dai: il figlio della leggenda del Liverpool può andare… all’Everton

James Carragher potrebbe giocare per la squadra rivale dei Reds

Redazione ITASportPress

Un'intera carriera dedicata al Liverpool. Jamie Carragher, storica bandiera Reds, potrebbe essere "tradita" dal suo stesso sangue. In che modo? Secondo il The Times, suo figlio James sarebbe vicinissimo al trasferimento... all'Everton.

Carragher il "tradimento" del figlio

Secondo quanto si apprende, il figlio del leggendario difensore del Liverpool Jamie Carragher, potrebbe trasferirsi all'Everton nella prossima stagione. Il 18enne gioca come difensore centrale e si era messo in evidenza con la maglia del Liverpool nelle giovanili dal 2011 al 2017 prima di passare al Wigan.

Adesso, sarebbe l'Everton a voler fare il colpo grosso e portare il giocatore nella squadra allenata da Ancelotti. Da capire se subito in prima squadra oppure no. Per papà Jamie una vera e propria beffa vedere suo figlio nella squadra che da sempre è la rivale numero uno del Liverpool, sua squadra per tutta la vita.