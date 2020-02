Carragher non ha dubbi: “I tifosi del Liverpool sottovalutano Salah. Ma meglio di lui c’è solo Messi…”

Mohamed Salah sottovalutato dal Liverpool e dai suoi tifosi. Jamie Carragher non ha dubbi su questo e ai microfoni di Sky Sports ha voluto esporre il suo pensiero esaltando le doti dell’egiziano che, troppo spesso, passa in secondo piano.

L’ex bandiera del Liverpool ha tirato le orecchie ai fan di Anfield riguardo il loro pensiero sull’attaccante egiziano: “Penso che Salah sia visto come un giocatori di classe mondiale da quelli all’esterno ma non dai tifosi del Liverpool che penso lo sottovalutano”, ha detto Carragher. “Certamente se si pensa alla prima stagione e si guarda quella attuale è un po’ in calo, ma non avrebbe potuto segnare altri 47 gol in una stagione. Parlando con i tifosi del Liverpool e guardando i social media, penso che il Liverpool abbia sei giocatori di livello mondiale. Penso che abbiano il portiere (Alisson ndr), Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sadio Mane, Roberto Firmino e Salah. Ecco, penso che se si chiedesse ai tifosi del Liverpool se accetterebbero molti soldi per gli altri cinque, tutti direbbero di no, non importa quale sia la cifra. Non c’è modo di vendere Alisson o Van Dijk. Ma se tu offrissi loro 130 milioni di sterline per Salah, ecco ci penserebbero. Ecco perché dico che Salah è sottovalutato”.

COME MESSI – Mohamed Salah sottovalutato, dunque, e in effetti la teoria di Carragher trova conferma nei numeri dell’egiziano, inferiore solo a Lionel Messi: “Salah perderà la palla ma segnerà anche dei goal e non solo reti, ma Salah fa anche assist. Solo Messi ha più gol e assist di Salah nei primi cinque campionati d’Europa da quando è arrivato a Liverpool. La cosa grande che mi piace di lui è che non è mai infortunato. Vedi il Liverpool giocare ogni settimana e lui c’è sempre, settimana dopo settimana. Novantasette apparizioni su 102 (ora 98 su 103). Ecco perché il Liverpool deve stare attento. Guarda i numeri: solo Lionel Messi in Europa è al di sopra di quest’uomo. In nessun modo al mondo dovrebbero nemmeno pensare di privarsi di questo calciatore”.