Carragher non ha dubbi: “In questo momento Salah è il giocatore più forte al mondo”

Il commento della bandiera Reds

Un'altra rete, questa volta nel big match contro il Manchester City. Mohamed Salah è sempre più decisivo per il Liverpool e in queste ultime settimane sta ricevendo complimenti dai personaggi più illustri. Uno di questi è l'ex bandiera del club di Anfield Jamie Carragher che ai microfoni di Sky Sports ha eletto l'egiziano come il migliore del mondo in questo momento.

CLASSE MONDIALE - "Non penso ci siano dubbi nel dire che in questo momento Salah sia il miglior giocatore al mondo", ha detto Carragher senza esitazione. "Ho visto le ultime partite, anche la Champions e davvero non credo ci sia qualcuno migliore di lui. Le sue prestazioni, i record e i gol. Non si può mettere in discussione in generale quello che ha fatto al Liverpool e ancora di meno adesso per quello che sta facendo ultimamente. Il gol fatto al City è semplicemente di classe mondiale. Ne ho parlato in questo ultimo periodo e penso che Salah sia uno dei migliori giocatori che il Liverpool abbia mai avuto nella sua storia. Penso proprio che vada nella rosa degli undici migliori di tutti i tempi".