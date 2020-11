Carragher: “Pogba non è un grande giocatore e lo United farebbe bene a cederlo”

L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher non considera il centrocampista del Manchester United Paul Pogba un grande giocatore e pensa che il club dovrebbe considerare di vendere il francese. “Penso che in un certo senso tutti siano scontenti della sua posizione. Il fatto che ne stiamo ancora parlando quattro anni e mezzo dopo il suo arrivo, fa pensare che non è mai stato abbastanza bravo anche a livello tattico. Adesso non metterei Pogba nella formazione titolare dello United perchè non credo sia un grande giocatore. Ho pensato che potesse influenzare il gioco della squadra come ha fatto Lampard al Chelsea, Gerrard al Liverpool, Yaya Tourè al City. Questi giocatori hanno portato le loro squadre in alto facendogli vincere titoli e competizioni europee. Ci è stato praticamente detto che Pogba, avrebbe portato lo United in alto facendo vincere titoli ma i risultati sono stati ben altri. Con la Juventus è arrivato in finale di Champions League, ma allo United non è successo. Penserei di venderlo “, ha detto Carragher al Daily Mail.