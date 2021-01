Carragher: “Salah vorrebbe giocare al Real Madrid o al Barcellona, ma alla sua età…”

Jamie Carragher è sicuro: Mohamed Salah vorrebbe giocare nel Real Madrid o nel Barcellona. L’ex storico difensore inglese, parlando al Mirror, ha espresso le sue sensazioni relativamente alla carriera del bomber egiziano del Liverpool. “Sono convinto che Salah sia quel tipo di calciatore che guarda al suo curriculum vitae e vorrebbe vedere Real Madrid o Barcellona”, ha spiegato la leggenda britannica.

“Un po’ come accaduto per Hazard che ad un certo punto ha capito che voleva andare a tutti i costi al Real Madrid. Ecco, anche Salah vuole la stessa cosa. Però, sinceramente, stiamo parlando di un’operazione da 100 milioni di sterline. E penso, purtroppo per lui, che Real e Barcellona preferirebbero investire su Mbappé, Haaland e addirittura Mané. Credo che questi tre vengano prima dell’egiziano a causa della sua età. In ogni caso, in questo momento, come tifoso del Liverpool, non ho paura vada via perché quei due club non hanno tale cifra per prenderlo ora a causa della crisi”, ha concluso Carragher.