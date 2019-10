Carragher si scaglia contro Mustafi: “Se andasse via dall’Arsenal sarebbe meglio per tutti”

Il Liverpool vince contro l’Arsenal ai calci di rigore e passa il turno di Carabao Cup. Se l’allenatore dei Reds Klopp e l’è presa con l’organizzazione della Premier League, l’ex difensore Jamie Carragher, ai microfoni di Sky Sports, si è scagliato contro il centrale dei Gunners Shkodran Mustafi, autore di un’autorete nei regolamentari (il momentaneo 1-0 del Liverpool al 6′): “Ormai per lui sono finiti i tempi di giocare nel campionato inglese – ha detto la leggenda dei Reds -, quando fa qualcosa rende nervosi gli altri. Non si può fare il proprio gioco perché per metà si deve ‘coprire’ il lavoro di Mustafi, per questo penso che se dovesse andarsene sarebbe meglio per tutti all’Arsenal”. Al 90′ il match di Anfield era addirittura sul 5-5, con Origi che, in pieno recupero, ha allungato il confronto ai calci di rigore: decisivo poi l’errore di Dani Ceballos dal dischetto.