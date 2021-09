Carragher, stoccata al Tottenham: “Meno spazio sulla luna che nel loro centrocampo”

L'ex difensore del Liverpool commenta la sconfitta nel derby da parte della squadra Spurs

SULLA LUNA... - "Ce l'ho col centrocampo del Tottenham", ha esordito Carragher. "Dal minuto uno, guardando il centrocampo formato da Dele Alli, Ndombele e Hojbjerg si vedeva che non erano nella posizione di centrocampisti. L'unica ragione per cui potevano essere in quelle posizioni particolari era perché il mister aveva detto loro di essere lì. Altrimenti non c'era ragione. Volevano aggredire gli avversari? Ma se vuoi andare sulle prime palle deve esserci qualcuno sulle seconde. Credo di non aver mai visto così tanto spazio in vita mia. Sulla luna c'è meno spazio di quello che vedi nel centrocampo del Tottenham...".