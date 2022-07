Carragher stronca Cristiano Ronaldo: “Ha fatto giocare peggio lo United e la sua scelta…”

Durissima presa di posizione da parte dell'ex storico difensore del Liverpool Jamie Carragher . L'ex calciatore ha detto la sua in modo molto diretto sui rumors che vorrebbero Cristiano Ronaldo verso l'addio al Manchester United su sua richiesta.

Carragher , riprendendo un post su Twitter di Sky con la news della volontà del portoghese di partire dai Red Devils, ha scritto: "Ha fatto quello mi aspettavo: segna, ma peggiora la squadra". Ed entrando ancora più nel dettaglio dell'esperienza bis del portoghese al Manchester United. "Questa richiesta di trasferimento 'uccide' (smonta) il fatto che abbia scelto lo United rispetto al City per una questione di cuore".

Insomma, un durissimo pensiero verso il cinque volte Pallone d'Oro che potrebbe dunque lasciare il Manchester United per accasarsi altrove. C'è chi parla di un ritorno in Italia, magari alla Roma, e chi, invece, ipotizza un passaggio al Chelsea o in altre top squadre d'Europa. Staremo a vedere cosa accadrà.