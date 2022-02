Carragher su Lukaku: “Se si continuerà così non sarà al Chelsea la prossima stagione”

Il commento dell'ex calciatore inglese

Romelu Lukaku sempre più separato in casa in quel di Londra. Al Chelsea, l'attaccante belga è stato messo da parte da mister Tuchel e, le volte che è sceso in campo, non ha saputo mostrare il proprio valore. Al centro delle critiche per le sue prestazioni e per essere totalmente fuori dal gioco dei Blues, per l'ex Inter si prospetto un futuro piuttosto turbolento e, probabilmente, lontano dall'attuale club.