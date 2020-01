Carragher svela il segreto del Liverpool: “Non compra stelle, ma i giocatori lo diventano…”

Campioni del mondo per club, in testa alla Premier League con un vantaggio incredibile. Il Liverpool sta avendo una stagione pazzesca e il segreto è nei giocatori e nell’allenatore Jurgen Klopp.

Ma c’è una ragione per la quale i Reds stanno ottenendo tutto questo e a spiegarla è l’ex difensore Jamie Carragher ai microfoni di Sky Sports.

STELLE SI DIVENTA… – “Non si tratta solo di acquistare giocatori con abilità speciali che altri club non vedono. La forza del Liverpool è un’altra”, ha detto Carragher. “Robertson veniva dall’Hull City, Wijnaldum era retrocesso con il Newcastle, Salah era stato al Chelsea, Mané era già in Premier League. Non si tratta quindi di prendere i migliori giocatori dalle migliori squadre. C’è ben di più. Qui, conta cosa fai con loro. A volte lo dimentichiamo. Una volta che hai quel giocatore devi migliorarlo e probabilmente si sottovaluta il lavoro di Jurgen Klopp in tal senso. Il Liverpool non sta comprando le superstar, le sta creando“.