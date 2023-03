Carragher tuona: “Conte vuole farsi esonerare dal Tottenham”

La convinzione dell'ex difensore sul momento in casa Spurs.

"Siamo scomparsi dal gioco, è incredibile quello che questa squadra ha fatto in campo negli ultimi mesi. il Tottenham non è una squadra, sono 11 giocatori che vanno in campo. Vedo solo giocatori egoisti che non vogliono aiutarsi a vicenda o mettere il cuore in campo". Sono state queste le due parole di Antonio Conte verso la sua squdara dopo il 3-3 contro il Southampton.

E ancora: "Il Tottenham è abituato a questo, non gioca per qualcosa di importante, è un club che non vuole essere sotto pressione e sotto stress. Questo ce lo dice la storia, basta vedere che questo presidente è qui da 20 anni e non ha mai vinto niente. Perché?".

Uno sfogo in piena regola che ha scatenato, sui social, anche la reazione di Jamie Carragher che ha tuonato con dei post Twitter: "Conte vuole essere esonerato in questa sosta e il Tottenham dovrebbe farlo stasera stesso. Quello che dice sul fatto che gli Spurs non vincono da molto tempo è giusto, ma non devi parlare così del tuo club, soprattutto quando ti viene corrisposta una fortuna d'ingaggio. La crescita dell'Arsenal in questa stagione, dopo che nella scorsa aveva finito il campionato sotto al Tottenham, distrugge molte delle sue argomentazioni".

Staremo a vedere cosa accadrà in casa Spurs...