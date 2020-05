Carragher tuona: “Lo United vinceva grazie alle proteste di Ferguson”

Anche a bocce ferme, le rivalità calcistiche non muoiono mai. Quella tra Liverpool e Manchester United è sicuramente una tra le più accese e sentite d’Inghilterra. Spesso anche ex calciatori si sono beccati fuori dal campo, come successo in questi giorni tra Jamie Carragher e Gary Neville.

FERGUSON – Le due ex bandiere rispettivamente di Liverpool e Manchester United sono da tempo opinionisti di SkySports. Durante un collegamento, Carragher avrebbe attaccato i Red Devils facendo questa domanda a Gary Neville: “Secondo te lo United è calato perché non c’è più Ferguson che protesta con gli arbitri?”. Secca la risposta dell’ex terzino: “Stai quindi insinuando che il Manchester United ha vinto trofei e campionati interferendo con le decisioni arbitrali?”. Secondo quanto riportato dal Sun, durante questo diverbio Carragher sarebbe stato ripreso dal capo di SkySports.