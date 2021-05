Carson titolare nel Manchester City, è record fra i portieri

Guardiola schiera titolare Carson, che sigla un record tra i portieri

Il Manchester City è diventato campione d’Inghilterra martedì, grazie alla vittoria del Leicester sullo United. Come ha ricordato recentemente Pep Guardiola, si tratta della terza Premier League negli ultimi 5 anni per i Citizens, che stasera, nella sfida contro il Newcastle possono permettersi di fare un po’ di turnover. Come lanciare il portiere 35enne Scott Carson, che ha sancito un record.