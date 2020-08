Carvajal: “Al Real Madrid impossibile farsi degli amici. La dote migliore di Zidane…”

Dani Carvajal si confessa e lo fa in un’intervista a Esquire che uscirà il prossimo mese di settembre. Intanto Marca ha pubblicato le prime anticipazioni. L’esterno del Real Madrid ha parlato del clima in casa blancos, ma anche di Zidane e del suo futuro che, nonostante alcuni aspetti della vita privata non proprio idilliaci, spera possa essere ancora nella capitale spagnola.

Carvajal: “Impossibile farsi amici al Real Madrid”

Parlando degli allenatori: “Zidane? La sua più grande virtù è la tranquillità che ci trasmette. Non si altera mai e, che le cose vadano bene o male, mantiene la calma”, ha detto Carvajal. “Questo è qualcosa che ai giocatori dà molta tranquillità. Inoltre, il suo punto di forza è che si fida molto della squadra. Ci fa sentire come se potessimo davvero fare tutto e questo rende la squadra vincente. Abbiamo vinto molto grazie a lui e continuo ad imparare molto ogni giorno”.

E sull’ambiente madrileno: “Se ho fatto amicizia con qualcuno in particolare? Non è facile. Quando sono andato a Leverkusen, dove l’età media era di 23 anni, è stato più facile”, ha ammesso lo spagnolo. “Condividevamo tutti degli hobby, non avevamo moglie né figli. A Madrid, invece, ognuno ha la propria vita già costruita ed è un club così affermato in cui si discute e si parla di lavoro e di vittorie. Non c’è tempo per altro e la vita privata è tenuta in disparte”.

Infine sul futuro: “Mi piacerebbe vincere ancora tanti titoli. Vorrei ritirarmi qui al Real Madrid. Ho vinto tutto con la società e a livello di titoli è difficile chiedere di più ma vorrei vincerne uno in più: la quinta Champions League con il Real Madrid”. “Con la Nazionale vorrei vincere un titolo: Europeo o Coppa del Mondo. Per questo motivo sto lavorando duro”.

