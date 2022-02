Carvajal: “Gli infortuni mi hanno reso più irritabile. Mbappé potrebbe venire al Real”

Parla l'esterno del Real Madrid tra momento personale e futuro

PERSONALE - Carvajal si è concentrato in primis sulle sue condizioni e se il Covid può dirsi superato, lo stesso non si può dire dei continui infortuni avuti negli ultimi tempi: "Sto bene e non ho avuto problemi post Covid. Quando l'ho avuto sono stato un po' male con la febbre ma come se fosse influenza". Discorso diverso per i problemi fisici recenti: "Non so perché i miei guai siano aumentati negli ultimi anni. Se lo sapessi cercherei di impedirlo. Quando ti fai mai il tuo carattere cambia. Non voglio negarlo. Quando i calciatori si fanno male diventi più irritabile e irascibile. L'atleta ad alto livello è così. Vuole fare ciò che gli piace, ovvero giocare. Se non può, diventa frustrante. Ma bisogna vedere sempre il positivo ed essere ottimisti. La testa è molto importante".