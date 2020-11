Carvajal, Real Madrid per sempre: pronto rinnovo fino al 2024

Dani Carvajal e il Real Madrid pronti a prolungare il proprio matrimonio. Il difensore e il club blancos sono pronti a rinnovare il loro rapporto nonostante il contratto in essere sia ancora lungo fino al 2022. Un atto d’amore per il “canterano” madrileno che resterà dunque ancora alla corte della società merengues.

Real Madrid, Carvajal per sempre

Come riporta Marca, Carvajal e il Real Madrid potrebbero andare a firmare un nuovo contratto fino al 2024. Le firme sull’accordo sarebbero solo una formalità perché entrambe le parti sono in buoni rapporti. L’esterno destro ha giocato praticamente tutta la sua carriera in maglia blanca fatta eccezione per una breve parentesi al Bayer Leverkusen con una clausola di contro-riscatto esercitata poi esercitata dal Real. Al momento il terzino destro spagnolo è indisponibile per un infortunio al ginocchio destro dal quale sta recuperando in tempi più brevi del previsto. Un rinnovo in questo momento pare essere la ciliegina sulla torta di un rapporto davvero eccellente tra le parti.