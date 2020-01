Carvajal, stoccata a Valverde: “Se non gli sta bene il format della Supercoppa faccia reclamo…”

Dani Carvajal non le manda certo a dire a Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona. Il difensore ha voluto rispondere al tecnico blagrana che nelle scorse ore si era lamentato del format della Supercoppa Spagnola, la cui fase finale, quest’anno si disputa in Arabia Saudita.

L’esterno del Real Madrid, come riporta Goal, ha parlato al termine della gara vinta per 3-1 contro il Valencia che ha consentito ai blancos di accedere alla finale. In attesa di conoscere quale sarà l’avversaria nella sfida conclusiva – questa sera si scontreranno Barcellona e Atletico Madrid -. Carvajal sembra essere già in clima Clasico: “Se Valverde non è d’accordo con il format della Supercoppa spagnola, allora presenti un reclamo formale. Era noto da febbraio che sarebbe stato così, quindi…”, ha detto il difensore.



IN ARABIA – “Questa Supercoppa è qualcosa di diverso, è una novità. L’atmosfera è diversa, questa è certo”, ha detto Carvajal spiegando alcune differenze con le altre gare giocate. “Mi è capitato di giocare la Supercoppa anche ad agosto e molte persone erano in vacanza. Ho disputato anche clasici e l’atmosfera sicuramente non era ottima. Le regole di questo torneo sono chiare, ed è un nostro obiettivo. Siamo qui per vincere. Siamo già in finale e speriamo che possa essere scritto il nome del Real Madrid come vincitore”.