Carvajal senza peli sulla lingua: “Vorrei che il Barcellona fosse eliminata dalla Champions…”

Interessante intervista rilasciata dall’esterno del Real Madrid Dani Carvajal ai microfoni di A Diario su Radio Marca. Lo spagnolo ha parlato dei temi caldi dell’ambiente madrileno. Dal momento dei blancos in Champions e campionato, fino ai singoli compagni di squadra. Su tutti Bale, Benzema e Hazard. Ma non solo, il classe 1992 ha mandato un chiaro messaggio al Barcellona, considerata grande rivale sia in Liga che in Coppa.

MOMENTO – Alcuni risultati altalenanti hanno spesso messo in discussione la forza del Real Madrid e la panchina di Zidane. Il terzino ha detto la sua: “Nel calcio funziona in questo modo. Tutto cambia molto in fretta di mese in mese. Problema del gol? Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo sapevamo di doverci adattare. Creiamo ma spesso ci manca il gol. In ogni caso sappiamo che stiamo migliorando e che siamo forti. Ma teniamo i piedi per terra”. E ancora sul gol: “Benzema? Karim ora sta facendo molti gol e assist. Penso che sia il migliore tra noi, sta giocando ad un livello incredibile e spero che continui così”.



BALE – Carvajal ha poi parlato dei compagni di squadra, soprattutto i più chiacchierati come Bale e Hazard: “Bale? Questa settimana ha avuto l’ok dai medici per andare col Galles. Questo non vuol dire che non si impegna con noi. Non dubito del suo impegno per il Real Madrid e spero che non si infortunio ancora così ci aiuterà”. E su Hazard e i presunti problemi di peso: “Non è una questione di peso, ma di costituzione”.



RIVALE – Impossibile non parlare degli obiettivi stagionali e dei rivali sia in Liga che in Champions. A tal proposito Carvajal non si nasconde: “Il Clasico? Arriverà in un momento impegnativo ma se è questioni di sicurezza allora va bene”. E ancora: “Se mi piacerebbe vedere il Barcellona fuori dalla Champions? Non mentirò: preferisco che il Barcellona non passi, perché è un candidato per la vittoria finale ed è il nostro miglior rivale. Non voglio essere falso. Se tutte le squadre forti cadono, questo è meglio per noi“.