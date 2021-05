Carvalho: “Vagner scherzò con Putin e fu il panico”

Ecco cosa successe quando Vagner Love scherzò con Putin

L’ex centrocampista del CSKA Daniel Carvalho è stato intervistato da Sport24, occasione in cui ha raccontato un curioso aneddoto risalente all’incontro con Vladimir Putin dopo aver vinto la Coppa Uefa nel 2005. Protagonista dell’accaduto Vagner Love: “Mi ricordo che dopo essere tornati dal Portogallo siamo andati quasi subito all’appuntamento. Il nostro traduttore purtroppo non c’era. Io e Vagner Love non abbiamo capito quasi nulla, ci siamo seduti un po’ confusi. Putin ha detto qualcosa, i giocatori russi hanno risposto e noi siamo rimasti in silenzio”.