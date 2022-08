Casemiro al Manchester United cambia i piani di Cristiano Ronaldo…

Il centrocampista brasiliano è una pedina importante per i Red Devils oltre ad essere un ex compagno del portoghese.

Redazione ITASportPress

Raramente l'arrivo di un centrocampista di sostanza che agisce in mediana ha un impatto così forte come quello che sta avendo Casemiro al Manchester United. L'acquisto del brasiliano da parte dei Red Devils sposta gli equilibri e non solo.

Infatti, come sottolineato anche da AS, l'arrivo di Casemiro allo United avrebbe cambiato anche i piani di Cristiano Ronaldo. I tanti rumors di addio del portoghese, infatti, potrebbero essere ora messi a tacere. Il quotidiano iberico non lo dà per certo ma spiega che una possibilità concreta per non sentir più parlare della partenza del portoghese ci sia.

CR7 sarebbe soddisfatto dell'acquisto del suo ex compagno ai tempi del Real Madrid, un leader in campo e un campione che potrà dare peso ad un centrocampo fin qui nettamente sotto le aspettative. Proprio per la portata di tale acquisto da parte del club, Cristiano Ronaldo starebbe anche pensando di restare a Manchester, considerando anche le poche, praticamente nulle, offerte arrivate fin qui per lui.