Casemiro è diventato il “cemento” del Manchester United. MVP del mese ed elogio social

Il centrocampista sta diventando sempre più importante per la squadra.

Casemiro è stato votato come giocatore del mese di ottobre del Manchester United dai suoi tifosi. Il brasiliano ha subito conquistato il cuore del suo nuovo pubblico e lo ha fatto a suon di prestazioni convincenti dopo un avvio nel quale, addirittura, non venive impiegato molto da mister Ten Hag.

Proprio questo termine è stato utilizzato dalla società inglese per esaltare il traguardo raggiunto nel mese di ottobre da Casemiro, eletto, appunto, MVP da parte del suo pubblico.

A 30 anni, il brasiliano è arrivato in estate per oltre 70 milioni di euro e sta piano piano conquistando sempre più un ruolo da big in maglia Red Devils.