Casemiro: “Ero un attaccante, poi a un provino mi finsi centrocampista per avere meno concorrenza…”

Oggi Casemiro è uno dei centrocampisti più forti sul panorama mondiale, ma il destino del brasiliano avrebbe potuto essere diverso. A rivelarlo, nel corso della trasmissione “Universo Valdano” di Movistar +, è stato lo stesso giocatore del Real Madrid, che ha confessato come abbia iniziato a giocare in quella posizione di campo grazie ad un curioso espediente.

PROVINO – “All’età di undici o dodici anni andai a San Paolo per un provino. Insieme a me c’erano altre 300 persone e io, allora, giocavo come attaccante. Quando chiesero chi di noi giocava come punta alzarono la mano in cinquanta: fra me e me pensai che c’era troppa concorrenza… Poi chiesero chi era un centrocampista difensivo: alzarono la mano solamente in otto, allora subito la alzai anche io…”.